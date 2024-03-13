Визначився наступний суперник Брієдіса

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) свій наступний бій проведе проти ексчемпіона у важкій вазі Джея Опетаї (24-0, 19 КО).

Про це повідомив промоутер латвійського боксера Калле Зауерланд.

Бій відбудеться 18 травня в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

"Ми дуже раді бути співучасниками такого чудового бою Усика проти Ф’юрі, його будуть дивитися багато людей. Опетая і Брієдіс вже зустрічалися. Ми знаємо, що ми отримаємо. Подивіться на їхній перший бій.

Брієдіс не міг впоратися з ним у першій половині, він опинився на настилі рингу вперше в професійній кар'єрі. Друга половина, він повертається. Б’є його і ламає майже всі кістки в його тілі. Це божевільний бій", - сказав Зауерланд.