Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 11181 2
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Сьогодні 18:56 93
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Сьогодні 17:39 222
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 17:15 263
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
Сьогодні 14:53 19304
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 14:44 325
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 344
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 35059
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 483
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 741
Прямі трансляції

Визначився наступний суперник Брієдіса

Сьогодні 16:15 245 0
Визначився наступний суперник Брієдіса
#Майріс Брієдіс

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) свій наступний бій проведе проти ексчемпіона у важкій вазі Джея Опетаї (24-0, 19 КО).

Про це повідомив промоутер латвійського боксера Калле Зауерланд.

Бій відбудеться 18 травня в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

"Ми дуже раді бути співучасниками такого чудового бою Усика проти Ф’юрі, його будуть дивитися багато людей. Опетая і Брієдіс вже зустрічалися. Ми знаємо, що ми отримаємо. Подивіться на їхній перший бій.

Брієдіс не міг впоратися з ним у першій половині, він опинився на настилі рингу вперше в професійній кар'єрі. Друга половина, він повертається. Б’є його і ламає майже всі кістки в його тілі. Це божевільний бій", - сказав Зауерланд.

Раніше Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі. Бій відбувся у липні 2022 року в Австралії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 11181 2
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 12277
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35059
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 19304
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) 9508
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16673
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103293
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158224
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45182
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104572
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20239 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12979