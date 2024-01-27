6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS

Джерело - Чемпіон.

27 січня 2018 року Олександр Усик у дуже рівному поєдинку переміг латвійця Майріса Брієдіса. Бій відбувся в межах півфіналу Всесвітньої боксерської Суперсерії і вважається фахівцями найважчим у професійній кар'єрі українського боксера.

Боксери пройшли усі 12 раундів, провівши рівний бій, проте українець майже увесь час був трохи кращим. Врешті-решт судді дали перемогу Усику - 114-114, 115-113, 115-113.

Перемога дозволила Усику об'єднати два чемпіонських пояси - WBO та WBC, а також вийти у фінал WBSS.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua