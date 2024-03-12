Головне
Світоліна поступилася в третьому колі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:19 534
Рейтинг HLTV: NAVI втрималися в топ-10 команд світу
Сьогодні 09:00 1675
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса
Сьогодні 06:13 2752
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році
Сьогодні 00:22 1513
Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:22 317
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
Вчора 20:30 4552
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Вчора 18:00 950
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Вчора 16:37 7046
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 16:18 631
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Вчора 12:56 1363
Прямі трансляції

Фроч: Ф’юрі вже пройшов свої найкращі роки

Сьогодні 09:51 200 0
Фроч: Ф’юрі вже пройшов свої найкращі роки
Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Фроч

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Карл Фроч повідомив, що Тайсон Ф’юрі перебуває на спаді і вже пройшов найкращі роки своєї кар'єри.

"Тайсон вже пройшов свої найкращі роки. Його найкращі дні позаду. Я вивчаю спорт та бої, а Тайсон Ф'юрі робив за раунд понад 30 фінтів. Підпускав суперника та фінтив. Він більше не робить цього. Тайсон робить чотири чи п’ять фінтів. Він сповільнився.

Його 5 разів відправляли в нокдаун за останні роки. Коли ви падаєте і отримуєте удар у підборіддя, не виконуєте фінти і не боксуєте так активно, як раніше, це означає, що ви вже пройшли свої найкращі роки, і ви перебуваєте на спаді", - сказав Фроч.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що Ентоні Джошуа може стати запасним боксером, якщо Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею 4552
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 3289
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 6062
Збірна України з боксу зазнала краху на кваліфікаційному турнірі до Олімпіади Збірна України з боксу зазнала краху на кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 5030
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 7046
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса 2752
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14783
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37367
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135699 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21795
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69411
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64122 1