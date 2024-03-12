Фроч: Ф’юрі вже пройшов свої найкращі роки

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Карл Фроч повідомив, що Тайсон Ф’юрі перебуває на спаді і вже пройшов найкращі роки своєї кар'єри.

"Тайсон вже пройшов свої найкращі роки. Його найкращі дні позаду. Я вивчаю спорт та бої, а Тайсон Ф'юрі робив за раунд понад 30 фінтів. Підпускав суперника та фінтив. Він більше не робить цього. Тайсон робить чотири чи п’ять фінтів. Він сповільнився. Його 5 разів відправляли в нокдаун за останні роки. Коли ви падаєте і отримуєте удар у підборіддя, не виконуєте фінти і не боксуєте так активно, як раніше, це означає, що ви вже пройшли свої найкращі роки, і ви перебуваєте на спаді", - сказав Фроч.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що Ентоні Джошуа може стати запасним боксером, якщо Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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