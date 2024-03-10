Джерело - Чемпіон.

Напередодні Чемпіон опублікував матеріал про тренувальний збір національної команди України з боксу, яка готувалася до ліцензійного Олімпійського турніру у місті Будва (Чорногорія). У якому зокрема йшлося, що в той самий час у Будві знаходились російські боксери.

Віцепрезидент Української федерації з міжнародних відносин Олександр Манчак, до якого напередодні не змогли додзвонитися, дав свій коментар, у якому спростував присутність росіян у чорногорському курортному містечку.

"По-перше, дякую, що слідкуєте за українською збірною, По-друге, - що звернулися до мене за коментарем. На жаль, у вас неправдива інформація - на зборі в Чорногорії не було представників країни-агресора, москалів, білорусів і сербів. Якби вони там були, не було б там нас - це наша принципова позиція.

"Щодо чоловіка на фото в костюмі з написом "Москва", то це представник збірної Таджикистану (). Я підійшов до нього й запитав: "Хлопче, що з тобою не так, ти чому в такому костюмі?". На що отримав відповідь, що його екіпірування брудне, у них дійсно світлі костюми, і він одягнув свій університетський. Я його попросив більше такого не одягати такого у присутності наших боксерів. І запропонував подарувати йому при наступній зустрічі форму збірної України. Таджицький боксер відповів, що залюбки буде ходити в українських кольорах. От такий анекдотичний епізод.

Це було 24 лютого, в день другої річниці ганебного, підступного вторгнення Росії в Україну. Якраз у цей день відбувався матч збірної України. У Чорногорії досить велика кількість українських біженців. Ми хотіли командою взяти участь у марші на підтримку ЗСУ, але були розписані тренування. І ми запросили українську діаспору на наше тренування - прийшло дуже багато жінок і дітей, після чого наші спортсмени приділили увагу українцям, поспілкувалися, пофотографувалися, дали автографи.

Що стосується збірної України, то ми працюємо, не все виходить, як хотілося б. Також у нас чимало питань до МОКу стосовно суддівства - у нас не дають перемоги (мова про кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор) у виграних боях. Це стосується і наших лідерів Дмитра Замотаєва та Юрія Захарєєва, і Олега Чулячеєва. Але ми не опускаємо руки, ми будемо рухатись уперед, бо кожен бореться на своєму фронті. Ми будемо й надалі намагатися перемагати, прославляти Україну і показувати всьому світу, що ми - незламні", - зазначив функціонер.

— Але із власних джерел ми знаємо, що представники Росії з'явилися в Будві до того, як українці звідти поїхали...

— Ви знаєте, я не відстежую коли й де зʼявляються представники країн-агресорів, головне, що з початку війни НАС там немає, де є вони! Я ще раз підкреслюю, я не знаю, які у вас джерела, однак у міжнародному тренувальному таборі до світового ліцензійного турніру якій проходив у Чорногорії з 16 по 28 березня представників країн агресорів не було!

На фото - витяг з офіційного сайту Федерації боксу Росії про навчально-тренувальний збір представників країни-агресора

— На настилі рингу в залі де тренувалися українські боксери видно напис "Gazprom", що скажете з цього приводу?

— Питання щодо напису на ринзі — до організаторів, ми як і представники усіх інших країн не обираємо, на яких рингах боксувати, і ці написи скрізь по всій Європі, я навіть не побачив це, але дякую, що звернули увагу.

— Прокоментуйте, будь ласка, слова головного тренера збірної України Дмитра Сосновського, який нам зазначив, щоб був проти тренувального збору в Будві.

— На прохання особистих тренерів спортсменів, з погодженням головного тренера, керівництво ФБУ відправило на цей збір наших спортсменів задля набуття необхідної бойової практики.