Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 946
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 138
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 125
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 222
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 481 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 385
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1154
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 360
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 348
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:11 722
Прямі трансляції

Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті

Сьогодні 11:07 125 0
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Чемпіон опублікував матеріал про тренувальний збір національної команди України з боксу, яка готувалася до ліцензійного Олімпійського турніру у місті Будва (Чорногорія). У якому зокрема йшлося, що в той самий час у Будві знаходились російські боксери.

Віцепрезидент Української федерації з міжнародних відносин Олександр Манчак, до якого напередодні не змогли додзвонитися, дав свій коментар, у якому спростував присутність росіян у чорногорському курортному містечку.

"По-перше, дякую, що слідкуєте за українською збірною, По-друге, - що звернулися до мене за коментарем. На жаль, у вас неправдива інформація - на зборі в Чорногорії не було представників країни-агресора, москалів, білорусів і сербів. Якби вони там були, не було б там нас - це наша принципова позиція.

"Щодо чоловіка на фото в костюмі з написом "Москва", то це представник збірної Таджикистану (). Я підійшов до нього й запитав: "Хлопче, що з тобою не так, ти чому в такому костюмі?". На що отримав відповідь, що його екіпірування брудне, у них дійсно світлі костюми, і він одягнув свій університетський. Я його попросив більше такого не одягати такого у присутності наших боксерів. І запропонував подарувати йому при наступній зустрічі форму збірної України. Таджицький боксер відповів, що залюбки буде ходити в українських кольорах. От такий анекдотичний епізод.

Це було 24 лютого, в день другої річниці ганебного, підступного вторгнення Росії в Україну. Якраз у цей день відбувався матч збірної України. У Чорногорії досить велика кількість українських біженців. Ми хотіли командою взяти участь у марші на підтримку ЗСУ, але були розписані тренування. І ми запросили українську діаспору на наше тренування - прийшло дуже багато жінок і дітей, після чого наші спортсмени приділили увагу українцям, поспілкувалися, пофотографувалися, дали автографи.

Що стосується збірної України, то ми працюємо, не все виходить, як хотілося б. Також у нас чимало питань до МОКу стосовно суддівства - у нас не дають перемоги (мова про кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор) у виграних боях. Це стосується і наших лідерів Дмитра Замотаєва та Юрія Захарєєва, і Олега Чулячеєва. Але ми не опускаємо руки, ми будемо рухатись уперед, бо кожен бореться на своєму фронті. Ми будемо й надалі намагатися перемагати, прославляти Україну і показувати всьому світу, що ми - незламні", - зазначив функціонер.

— Але із власних джерел ми знаємо, що представники Росії з'явилися в Будві до того, як українці звідти поїхали...

— Ви знаєте, я не відстежую коли й де зʼявляються представники країн-агресорів, головне, що з початку війни НАС там немає, де є вони! Я ще раз підкреслюю, я не знаю, які у вас джерела, однак у міжнародному тренувальному таборі до світового ліцензійного турніру якій проходив у Чорногорії з 16 по 28 березня представників країн агресорів не було!

На фото - витяг з офіційного сайту Федерації боксу Росії про навчально-тренувальний збір представників країни-агресора

— На настилі рингу в залі де тренувалися українські боксери видно напис "Gazprom", що скажете з цього приводу?

— Питання щодо напису на ринзі — до організаторів, ми як і представники усіх інших країн не обираємо, на яких рингах боксувати, і ці написи скрізь по всій Європі, я навіть не побачив це, але дякую, що звернули увагу.

— Прокоментуйте, будь ласка, слова головного тренера збірної України Дмитра Сосновського, який нам зазначив, щоб був проти тренувального збору в Будві.

— На прохання особистих тренерів спортсменів, з погодженням головного тренера, керівництво ФБУ відправило на цей збір наших спортсменів задля набуття необхідної бойової практики.

Коментарі ()
Популярне зараз
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 841
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1154
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9754
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 946
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 4788
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4449 3
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34418
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319033
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60212
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90839
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69357
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29822