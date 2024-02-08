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Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком

Вайлдер готовий провести бій з Усиком
Сьогодні 12:34 701 0
Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) готовий провести бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це він заявив порталу ESNEWS.

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"Я готовий побитися з Усиком. Я завжди готовий, що б там не було. Неважливо, скільки я тренуюся та на якому повідомленні виходити - тритижневому чи восьмитижневому. Це не має значення. Я боєць, тому готовий вийти проти будь-якого", – сказав Вайлдер.

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