Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) готовий провести бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це він заявив порталу ESNEWS.

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"Я готовий побитися з Усиком. Я завжди готовий, що б там не було. Неважливо, скільки я тренуюся та на якому повідомленні виходити - тритижневому чи восьмитижневому. Це не має значення. Я боєць, тому готовий вийти проти будь-якого", – сказав Вайлдер.