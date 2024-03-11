Мак-Грегор: Я не розумію бій Пол - Тайсон

Джерело - MichaelBensonn.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола виглядає дивним та незрозумілим.

Таку думку висловив ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор.

"О Боже. Це трохи дивно. Інтерес низький. Я не знаю. Я цього не розумію. Я бажаю Майку всього найкращого", - сказав Мак-Грегор.

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.