Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 841
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 630
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2111
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 538
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 424
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 343
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 413
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Вчора 19:22 357
Дніпро завоював Кубок України-2024
Вчора 19:18 377
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Вчора 18:49 4732 2
Прямі трансляції

Мак-Грегор: Я не розумію бій Пол - Тайсон

Сьогодні 13:58 116 0
Мак-Грегор: Я не розумію бій Пол - Тайсон
#Конор Мак-Грегор, #Джейк Пол, #Майк Тайсон

Джерело - MichaelBensonn.

Бій колишнього чемпіона світу Майка Тайсона проти відеоблогера та боксера Джейка Пола виглядає дивним та незрозумілим.

Таку думку висловив ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор.

"О Боже. Це трохи дивно. Інтерес низький. Я не знаю. Я цього не розумію. Я бажаю Майку всього найкращого", - сказав Мак-Грегор.

Поєдинок за правилами боксу стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Нагадаємо, Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 9746
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 3692
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 841
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 10805
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2111
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 4732 2
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48491
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19679 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64495
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34441
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45102
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16065 2