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Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком

Сьогодні 11:02 124 0
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) має намір провести бій проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це Ф'юрі розповів порталу Box Nation.

"Бокс - це дуже складна гра, вона весь час змінюється. Стилі визначають бої, і стиль Джошуа створений для мене. Коли я закінчу з кроликом (Олександром Усиком, - прим.), то піду за Ей Джеєм.

Це боротьба Британії. Сподіваюся, ми проведемо один бій у Саудівській Аравії та один бій на Вемблі. Після цього настане момент провести час із дружиною та родиною", - сказав Ф’юрі.

Бій Усика заплановано на 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок хотіли провести 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа брутально нокаутував колишнього бійця MMA Франсіса Нганну. А Ф'юрі раніше переміг Франсіса за рішенням суддів, побувавши в нокдауні.

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