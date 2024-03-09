Чжилей вимагає реванш у Паркера

Джерело - Чемпіон.
Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) хоче провести реванш з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).
Про це повідомив боксер після бою з новозеландцем.
"Вітаю Паркера, цього вечора ти був найкращим. Дуже приємно розділити з тобою ринг.
Ми маємо знову зустрітися, але я радий, що ми обидва вийшли з рингу здоровими", – сказав Чжилей.
Відзначимо, що Паркер двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій проти Чжана роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.
Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.
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Нагадаємо, у головному 10-раундовому поєдинку вечора ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) достроково переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-2).