Чжилей вимагає реванш у Паркера

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) хоче провести реванш з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Про це повідомив боксер після бою з новозеландцем.

"Вітаю Паркера, цього вечора ти був найкращим. Дуже приємно розділити з тобою ринг.

Ми маємо знову зустрітися, але я радий, що ми обидва вийшли з рингу здоровими", – сказав Чжилей.