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Чжилей вимагає реванш у Паркера

Сьогодні 12:30 99 0
Чжилей вимагає реванш у Паркера
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) хоче провести реванш з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Про це повідомив боксер після бою з новозеландцем.

"Вітаю Паркера, цього вечора ти був найкращим. Дуже приємно розділити з тобою ринг.

Ми маємо знову зустрітися, але я радий, що ми обидва вийшли з рингу здоровими", – сказав Чжилей.

Відзначимо, що Паркер двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій проти Чжана роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. 

Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.

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Допис, поширений Zhilei Zhang (@zhileibigbangzhang)

Нагадаємо, у  головному 10-раундовому поєдинку вечора ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) достроково переміг ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-2).

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