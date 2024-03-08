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Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття

Сьогодні 13:28 2725 1
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Queensberry.

Бій чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти володаря титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком стане поєдинком століття.

Про це повідомив британський боксер у коментарі Queensberry.

"Бій століття. Я назвав це так, бо це справді так. У вас є той, хто побив Джошуа, Чісору та Дюбуа. І я тричі переміг Вайлдера, Ділліана Вайта, а також Кличка.

Отже, це останні двоє, хто залишився на ногах. Декілька років тому Усика у хевівейті навіть не було. Тільки Джошуа дозволив йому зайти у ці двері.

На одному етапі у нас було три монстри – "Циганський король", Вайлдер і Джошуа.

Вайлдера нокаутував "Циганський король", а Джошуа нокаутовано українським безхатьком.

Так що залишився лише я. Останній герой. Я зробив це. Однак ми продовжуємо. Ми продовжуємо йти доти, доки більше не залишиться нікого", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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