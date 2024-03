Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче провести бій з колишнім володарем титулу UFC Франсісом Нганну в октагоні.

Про це британський боксер розповів порталу DAZN.

Ф'юрі впевнений у легкій перемозі над Усиком

"I'll smash Ngannou's face in, in a cage."



Tyson Fury on fighting Francis Ngannou in MMA 👀 #JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason | pic.twitter.com/es99k5PXKZ