Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче провести бій з колишнім володарем титулу UFC Франсісом Нганну в октагоні.

Про це британський боксер розповів порталу DAZN.

"Я хочу, щоб Ей Джей побив Нганну через те, як він поводиться після того, як я допоміг йому заробити. Це божевілля, як гроші можуть змінити людей, він був дуже скромним, коли я бився з ним, а тепер він зухвалий хлопець.

Ф'юрі впевнений у легкій перемозі над Усиком

Крім боксу, після того, як я двічі розберуся з Усиком, якщо Нганну переможе, я хочу вийти з ним у клітку в маленьких рукавичках, 100%. Тому що вчора він говорив усяку нісенітницю, що бокс мене оберігає, а я так не думаю. Думаю, розіб’ю йому обличчя в клітці", - сказав Ф’юрі.

"I'll smash Ngannou's face in, in a cage."



Tyson Fury on fighting Francis Ngannou in MMA 👀 #JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason | pic.twitter.com/es99k5PXKZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 7, 2024

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Зазначимо, що Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів у бою за правилами боксу.