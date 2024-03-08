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Ф'юрі хоче провести поєдинок із Нганну в октагоні

Сьогодні 11:37 143 0
Ф'юрі хоче провести поєдинок із Нганну в октагоні
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі хоче провести бій з колишнім володарем титулу UFC Франсісом Нганну в октагоні.

Про це британський боксер розповів порталу DAZN.

"Я хочу, щоб Ей Джей побив Нганну через те, як він поводиться після того, як я допоміг йому заробити. Це божевілля, як гроші можуть змінити людей, він був дуже скромним, коли я бився з ним, а тепер він зухвалий хлопець.

Ф'юрі впевнений у легкій перемозі над Усиком

Крім боксу, після того, як я двічі розберуся з Усиком, якщо Нганну переможе, я хочу вийти з ним у клітку в маленьких рукавичках, 100%. Тому що вчора він говорив усяку нісенітницю, що бокс мене оберігає, а я так не думаю. Думаю, розіб’ю йому обличчя в клітці", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Зазначимо, що Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів у бою за правилами боксу.

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