Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа завершить боксерську кар’єру, коли відчує, що не зможе покращувати свої результати.

Про це заявив сам боксер.

"Коли я більше не буду турбуватися.

Коли ти робиш це заради грошей, то ухвалюєш дурні рішення. У боксі гроші не можуть бути рушійною силою, тому що у мене є шанс досягти успіху в чомусь.

Це складно, не зрозумійте мене неправильно. Коли я відчую, що вже не можу покращувати свої результати, і коли мені більше не захочеться повертатися в ринг", - сказав Джошуа.