Джерело - boxing-social.com.
Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа завершить боксерську кар’єру, коли відчує, що не зможе покращувати свої результати.
Про це заявив сам боксер.
"Коли я більше не буду турбуватися.
Коли ти робиш це заради грошей, то ухвалюєш дурні рішення. У боксі гроші не можуть бути рушійною силою, тому що у мене є шанс досягти успіху в чомусь.
Це складно, не зрозумійте мене неправильно. Коли я відчую, що вже не можу покращувати свої результати, і коли мені більше не захочеться повертатися в ринг", - сказав Джошуа.
Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.