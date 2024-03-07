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Джошуа: Коли ти робиш це заради грошей, то ухвалюєш дурні рішення

Британський суперважковаговик поділився думками про майбутнє
Сьогодні 18:20 131 0
Джошуа: Коли ти робиш це заради грошей, то ухвалюєш дурні рішення
#Ентоні Джошуа

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа завершить боксерську кар’єру, коли відчує, що не зможе покращувати свої результати.

Про це заявив сам боксер.

"Коли я більше не буду турбуватися. 

Коли ти робиш це заради грошей, то ухвалюєш дурні рішення. У боксі гроші не можуть бути рушійною силою, тому що у мене є шанс досягти успіху в чомусь.

Це складно, не зрозумійте мене неправильно. Коли я відчую, що вже не можу покращувати свої результати, і коли мені більше не захочеться повертатися в ринг", - сказав Джошуа.

Поєдинок Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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