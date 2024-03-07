Джошуа: Вірю, що зможу нокаутувати Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) планує нокаутувати Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це повідомив боксер у коментарі Sky Sports News.

“Я вірю, що зможу нокаутувати його. Безперечно. Я хотів би нокаутувати його, і цим заявити про себе.

Фізично я почуваюся сильним, почуваюся добре. Достатньо сильний, щоб виконати роботу, і морально я готовий до битви. Я з нетерпінням чекаю на виклик.

Я хочу, щоб переді мною стояв хтось, хто думає, що зможе нокаутувати мене. Але давайте подивимося, наскільки вони хороші насправді. Я хочу бути просто перед ними, заважаючи їм досягти своєї мети, і бачити, наскільки сильно вони цього хочуть", - відзначив Джошуа.