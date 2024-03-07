Джошуа: Вірю, що зможу нокаутувати Нганну

Джерело - Sky Sports News.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) планує нокаутувати Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).
Про це повідомив боксер у коментарі Sky Sports News.
“Я вірю, що зможу нокаутувати його. Безперечно. Я хотів би нокаутувати його, і цим заявити про себе.
Фізично я почуваюся сильним, почуваюся добре. Достатньо сильний, щоб виконати роботу, і морально я готовий до битви. Я з нетерпінням чекаю на виклик.
Я хочу, щоб переді мною стояв хтось, хто думає, що зможе нокаутувати мене. Але давайте подивимося, наскільки вони хороші насправді. Я хочу бути просто перед ними, заважаючи їм досягти своєї мети, і бачити, наскільки сильно вони цього хочуть", - відзначив Джошуа.
Поєдинок боксерів відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.