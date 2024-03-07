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Джошуа: Вірю, що зможу нокаутувати Нганну

Сьогодні 14:50 79 0
Джошуа: Вірю, що зможу нокаутувати Нганну
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Sky Sports News.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) планує нокаутувати Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це повідомив боксер у коментарі Sky Sports News.

“Я вірю, що зможу нокаутувати його. Безперечно. Я хотів би нокаутувати його, і цим заявити про себе.

Фізично я почуваюся сильним, почуваюся добре. Достатньо сильний, щоб виконати роботу, і морально я готовий до битви. Я з нетерпінням чекаю на виклик.

Я хочу, щоб переді мною стояв хтось, хто думає, що зможе нокаутувати мене. Але давайте подивимося, наскільки вони хороші насправді. Я хочу бути просто перед ними, заважаючи їм досягти своєї мети, і бачити, наскільки сильно вони цього хочуть", - відзначив Джошуа.

Поєдинок боксерів відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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