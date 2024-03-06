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Ф'юрі: з Усиком буде реванш

Боксери проведуть цього року два бої
Сьогодні 19:28 437 0
Ф'юрі: з Усиком буде реванш
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик битиметься з Ентоні Джошуа або Франсіса Нганну.

Про це заявив сам Циганський король.

"Як мені сказали, переможець бою Ентоні Джошуа - Франсіса Нганну вийде на бій з переможцем мого поєдинку з Усиком. Після двох наших боїв, бо буде реванш. Багато на кону", - сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що організовує вищезазначені спортивні заходи Туркі Аль-Шейх.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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