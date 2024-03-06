Боксери проведуть цього року два бої

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик битиметься з Ентоні Джошуа або Франсіса Нганну.

Про це заявив сам Циганський король.

"Як мені сказали, переможець бою Ентоні Джошуа - Франсіса Нганну вийде на бій з переможцем мого поєдинку з Усиком. Після двох наших боїв, бо буде реванш. Багато на кону", - сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що організовує вищезазначені спортивні заходи Туркі Аль-Шейх.

🚨 @anthonyjoshua or @francis_ngannou will face the #FuryUsyk winner 🔥@Tyson_Fury insists he will slay Usyk and urges AJ to set up the Battle of Britain 🇬🇧#KnockoutChaos #JoshuaNgannou | 08.03.24 | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/M0HOqLGkOS — Queensberry Promotions (@Queensberry) March 6, 2024

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.