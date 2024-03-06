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Перемога Захарєєва у 1/32 фіналу та інші результати українців на турнірі в Італії

Світові кваліфікаційні змагання продовжуються
Сьогодні 09:44 91 0
Перемога Захарєєва у 1/32 фіналу та інші результати українців на турнірі в Італії
#Бокс, #Юрій Захарєєв

Джерело - Чемпіон.

Невдалим видався змагальний день 5 березня для українських спортсменів на світовому кваліфікаційному турнірі з боксу в Італії. Тільки одну перемогу здобули українські боксери у Бусто-Арсіціо. 

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Успішно розпочав свої виступи українець Юрій Захарєєв (71 кг). Він здолав представника Словенії. Наш боксер вийшов до 1/16 фіналу, де зустрінеться з колумбійцем Рангелом Александером. 

На жаль, припинили боротьбу за олімпійські перепустки Анна Охрей (60 кг) і Даниїл Заморило (63,5 кг). Наші спортсмени поступилися представникам Словаччини та Сербії відповідно. 

Таким чином, у зазначених вагових категоріях в України залишається лише одна можливість здобути олімпійську ліцензію - на другому світовому кваліфікаційному турнірі, що відбудеться наприкінці травня у Таїланді.

Сьогодні стало відомо, коли може провести наступний поєдинок Сауль Канело.

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