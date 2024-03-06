Світові кваліфікаційні змагання продовжуються

Джерело - Чемпіон.

Невдалим видався змагальний день 5 березня для українських спортсменів на світовому кваліфікаційному турнірі з боксу в Італії. Тільки одну перемогу здобули українські боксери у Бусто-Арсіціо.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Успішно розпочав свої виступи українець Юрій Захарєєв (71 кг). Він здолав представника Словенії. Наш боксер вийшов до 1/16 фіналу, де зустрінеться з колумбійцем Рангелом Александером.

На жаль, припинили боротьбу за олімпійські перепустки Анна Охрей (60 кг) і Даниїл Заморило (63,5 кг). Наші спортсмени поступилися представникам Словаччини та Сербії відповідно.

Таким чином, у зазначених вагових категоріях в України залишається лише одна можливість здобути олімпійську ліцензію - на другому світовому кваліфікаційному турнірі, що відбудеться наприкінці травня у Таїланді.

Сьогодні стало відомо, коли може провести наступний поєдинок Сауль Канело.