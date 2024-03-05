Гірн - про поєдинок Гвоздика: Навіщо цей бій?

Джерело - Чемпіон.

Відомий промоутер Едді Гірн здивований тим, що Девід Бенавідес (28-0, 24 КО) проведе свій наступний поєдинок за тимчасовий титул WBC напівважкої ваги проти українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО).

"Найдивніший бій, який я бачив. Навіщо цей бій? Гвоздик – хороший боксер, але що робить Бенавідес? Він піднімається у 175 фунтів... Назад він може не повернутися", — сказав Гірн.

Поєдинок між українським ексчемпіоном та американським боксером відбудеться 15 червня.

Варто відзначити, що головною подією цього вечора буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна.

Нагадаємо, тренер Гвоздика Тедді Атлас вважає, що українець поб'є Бенавідеса.