Володар пояса WBC у хевівейті Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) програє чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (21-0, 14 КО) за умови не готовності до бою.

Про це заявив колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Рой Джонс.

"Мені подобаються обидва хлопці. Це складний для оцінки бій. Якщо Тайсон Ф'юрі вийде і не буде голодним, як у бою з Франсісом Нганну, то Усик точно його переможе. Але якщо він голодний, то хороший великий хлопець зазвичай перемагає хорошого маленького хлопця.

Він не надто малий для Ф'юрі. Коли ти дуже вибуховий, немає різниці, якого ти розміру. Вибухова сила знищує будь-кого. Усик хороший і сильний, але він не вибуховий", - сказав Джонс.