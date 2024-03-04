Гарсія: Планую заробити мільярд доларів

Джерело - RyanGarcіа.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) планує заробити мільярд доларів.

Про це боєць повідомив у Twitter.

"Вау, я планую заробити мільярд доларів, якщо ви мені не вірите, я опублікую докази. Щось, про що я думав у дитинстві та багато разів після цього, і не знав, що це цілком можливо. Дякую тобі, Боже, не за гроші, а за те, що я став тим, ким я є! Хвала тобі за все! Крізь шторм, через злети та падіння", - написав Гарсія.

Наступний бій Раян проведе проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні. Поєдинок відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. Нещодавно боксери провели другу дуель поглядів.

Нагадаємо, що Гарсія у своєму останньому бою здобув дострокову перемогу над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.