Джойс відмовився від бою за титул чемпіона EBU

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) в останній момент відмовився від поєдинку з німцем Гранітом Шалою (15-0, 5 КО).

Про це повідомляє Fightnews.

Бій мав відбутися за титул Європейського боксерського союзу (EBU). Пояс став вакантним після того, як його звільнив німецький боєць Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO).

Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі.