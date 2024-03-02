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Джойс відмовився від бою за титул чемпіона EBU

Сьогодні 13:59 147 0
Джойс відмовився від бою за титул чемпіона EBU
#Джо Джойс

Джерело - fightnews.com.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) в останній момент  відмовився від поєдинку з німцем Гранітом Шалою (15-0, 5 КО).

Про це повідомляє Fightnews.

Бій мав відбутися за титул Європейського боксерського союзу (EBU). Пояс став вакантним після того, як його звільнив німецький боєць Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO).

Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі. 

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