Джойс: Усик може перевершити Ф’юрі за кількістю ударів

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (15-2, 14 КО).

"В Усика відмінний IQ, бічні рухи й таке інше. Хлопець завдає багато ударів. Він може перевершити Ф’юрі за кількістю ударів, якщо тільки Тайсон не придумає щось, щоб стримати свого суперника. Він повинен поставити Усика в незручне положення.

Усик – дуже розумний боєць. Він швидкий, викидає багато ударів і має чудове підборіддя, як і Ф’юрі.

Це буде відмінний бій. Обидва хлопці зараз на вершині. Я з нетерпінням чекаю на це протистояння.

Хто переможе? Я сказав би, що Ф’юрі", – сказав Джойс.