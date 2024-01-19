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Джойс: Усик може перевершити Ф’юрі за кількістю ударів

Джо Джойс прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 12:16 190 0
Джойс: Усик може перевершити Ф’юрі за кількістю ударів
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський боксер надважкої ваги Джо Джойс (15-2, 14 КО).

"В Усика відмінний IQ, бічні рухи й таке інше. Хлопець завдає багато ударів. Він може перевершити Ф’юрі за кількістю ударів, якщо тільки Тайсон не придумає щось, щоб стримати свого суперника. Він повинен поставити Усика в незручне положення.

Усик – дуже розумний боєць. Він швидкий, викидає багато ударів і має чудове підборіддя, як і Ф’юрі.

Це буде відмінний бій. Обидва хлопці зараз на вершині. Я з нетерпінням чекаю на це протистояння.

Хто переможе? Я сказав би, що Ф’юрі", – сказав Джойс.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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