Джойс: Можу провести бій з будь-ким

Джерело - boxing247.com.
Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) готовий битися з найкращими боксерами надважкої ваги.
Про це повідомив боєць у коментарі Sky Sports, передає boxing247.com.
"Я думаю, що можу провести бій з будь-яким з тих топ-імен, які ми щойно згадали, було б чудово. Реванш з Паркером, реванш з Дюбуа. Є Вайлдер, Джошуа, Ф’юрі, Усик… Я можу боксувати з усіма.
Є багато хороших боїв, у яких ви хотіли б мене побачити", - сказав Джойс.
Нагадаємо, Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO).
Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі.