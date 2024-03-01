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Джойс: Можу провести бій з будь-ким

Джо Джойс прокоментував своїх потенційних суперників
Сьогодні 18:57 143 0
Джойс: Можу провести бій з будь-ким
#Джо Джойс

Джерело - boxing247.com.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) готовий битися з найкращими боксерами надважкої ваги.

Про це повідомив боєць у коментарі Sky Sports, передає boxing247.com.

"Я думаю, що можу провести бій з будь-яким з тих топ-імен, які ми щойно згадали, було б чудово. Реванш з Паркером, реванш з Дюбуа. Є Вайлдер, Джошуа, Ф’юрі, Усик… Я можу боксувати з усіма.

Є багато хороших боїв, у яких ви хотіли б мене побачити", - сказав Джойс.

Нагадаємо, Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO).

Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі. 

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