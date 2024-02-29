Дерев’янченко анонсував свій наступний бій

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) наступний бій проведе бій в андеркарді поєдинку Девін Хейні - Раян Гарсія.

Про це повідомив українець у коментарі Luckypunch.net.

"Пресконференція (Раяна та Хейні - прим.) була організована на високому рівні, все було гарно продумано, навіть фан-зону для вболівальників зробили. По організації зрозуміло, що це буде мегафайт.

Скоріше за все, я буду боксувати в цьому шоу. Щодо переможця головного бою, то я ставлю на Хейні", - сказав Дерев’янченко.