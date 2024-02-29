Дерев’янченко анонсував свій наступний бій

Джерело - Luckypunch.net..
Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) наступний бій проведе бій в андеркарді поєдинку Девін Хейні - Раян Гарсія.
Про це повідомив українець у коментарі Luckypunch.net.
"Пресконференція (Раяна та Хейні - прим.) була організована на високому рівні, все було гарно продумано, навіть фан-зону для вболівальників зробили. По організації зрозуміло, що це буде мегафайт.
Скоріше за все, я буду боксувати в цьому шоу. Щодо переможця головного бою, то я ставлю на Хейні", - сказав Дерев’янченко.
Бій Раяна Гарсії та Девіна Хейні відбудеться 20 квітня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, свій останній бій українець провів у червні 2023 року. 38-річний боксер програв мексиканцеві Хайме Мунгуї в поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі. Ця поразка стала для нього третьою в п'яти останніх поєдинках.