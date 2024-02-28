Гарсія: Хочу закінчити кар'єру реваншем проти Джервонти Девіса

Раян Гарсія розповів про те, як хоче завершити кар'єру

Джерело - Boxing Scene.

Раян Гарсія (24-1, 20 КО) має намір завершити кар'єру в реванші з Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) в першій напівсередній вазі.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Я хочу закінчити кар'єру реваншем проти Джервонти в першій напівсередній вазі. Спочатку я поб'ю Девіна, Теофімо, Шакура, а тоді Танка. Після цього я закінчу", – сказав Гарсія.

Варто зазначити, що у квітні 2023 року Джервонта Девіс потужним ударом нокаутував Раяна Гарсію в поєдинку непереможних американських боксерів з договірним лімітом ваги (61,7 кг).

Нагадаємо, що Гарсія проведе поєдинок проти Девіна Хейні в квітні цього року.

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