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У Кроуфорда закінчився контракт із промоутером

Угода абсолютного чемпіона була розрахована на один матч
Вчора 23:11 164 0
У Кроуфорда закінчився контракт із промоутером
#Теренс Кроуфорд

Джерело - ESPN.

Колишній абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) став вільним агентом.

Про це повідомляє ESPN.

Кроуфорд залишився без контрактів із промоутерськими компаніями. Теренс мав угоду з PBC на один бій з Ерелом Спенсом, який завершився перемогою Кроуфорда.

Контракт міг тривати надалі, якби Теренс провів реванш із Спенсом, але той не зміг провести бій через операцію на око.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) розірвав контракт із промоутерською компанією PBC.

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