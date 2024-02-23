Бенавідес підтвердив бій з Гвоздиком

Бій відбудеться у червні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон суперсередньої ваги Давид Бенавідес (28-0, 24 KO) підтвердив бій за титул WBC у напівважкій ваговій категорії з Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Я дуже радий повідомити, що у мене буде можливість поборотися за тимчасовий титул WBC у напівважкій вазі у червні", - написав Бенавідес.

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Напередодні Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

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