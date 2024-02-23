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Визначився наступний суперник Джервонти

Бій відбудеться наприкинці травня
Сьогодні 17:55 117 0
Визначився наступний суперник Джервонти
Фото - Getty Images
#Джервонта Девіс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі американець Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) у своєму наступному бою зустрінеться в ринзі зі співвітчизником Френком Мартіном (18-0, 12 КО).

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

"Джервонта Девіс і Френк Мартін уклали угоду про проведення бою на PBC PPV в кінці весни або на початку літа за пояс WBA "Танка". Проблеми Девіса із законом відсунули його на другий план у другій половині минулого року, але тепер він зустрінеться з реальним бійцем із топ-10 дивізіону", - написав Коппінджер.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Джервонта нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку  січня він став повноцінний чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії.

Раніше боксер прийняв іслам і змінив ім'я.

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