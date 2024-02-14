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Сенченко назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Сенченко прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 11:15 125 0
Сенченко назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - profiboxing.com.ua.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко.

"Гадаю, що переможе Усик. Скоріш за все, що рішенням суддів.

Таймінг та швидкість Усика. Хоча Ф’юрі теж не назвати повільним боксером. Якщо порівнювати його з попереднім суперником – Даніелем Дюбуа, – то Ф’юрі набагато швидший. Якщо порівнювати з Ентоні Джошуа?.. Ф’юрі теж, напевно, трішки швидший.

Гадаю, що все вирішить таймінг. Приблизно так само, як це було з Джошуа. Ось ці долі секунди, ось це вміння зіграти на випередження. Ці долі секунди, на які суперник не встигає відреагувати, цей таймінг завдавання ударів у Усика на дуже високому рівні.  

Гадаю, за таймінгом він буде переважати Ф’юрі. Буде випереджати його на ось ці долі секунди, – сказав Сенченко.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.

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