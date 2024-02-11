Гірн: Перемога над Усиком закриє питання величі Ф'юрі у боксі

Промоутер підтримуватиме Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

У разі перемоги над Олександром Усиком боксер Тайсон Ф'юрі стане найвеличнішим суперважковаговиком нинішнього покоління.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я дуже поважаю Усика, але хочу побачити перемогу британця. Усик - неймовірний боксер і людина, але хочу бачити перемогу британця Фьюрі. Це бій, який зробить його великим".

Його перемога над Кличком була неймовірною, перемога над Вайлдером - не такою переконливою, принаймні для мене. Але успіх у поєдинку з Усиком закриє питання про те, чи є Тайсон найвеличнішим супертяжем покоління", - заявив Гірн.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.