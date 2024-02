Бій Ф'юрі - Усик відкладений через травму британця

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) отримав травму під час спарингу.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Ф'юрі довелося накладати шви.

Бій Ф’юрі з Олександром Усиком (21-0, 14 КО) відкладено.

Поєдинок Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого.

