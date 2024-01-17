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Арам Фаніян: Пишаюсь тим, що мій бій очолить вечір боксу з метою зібрати 5 млн гривень на благодійність

Ексклюзивне інтерв’ю ексчемпіон IBO International для нашого сайту
Сьогодні 15:08 200 0
Арам Фаніян: Пишаюсь тим, що мій бій очолить вечір боксу з метою зібрати 5 млн гривень на благодійність
#Арам Фаніян

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон IBO International у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (23-2, 5 КО) в ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" розповів про свої очікування від першого бою в Україні за 2,5 роки. Вже 20 січня підопічний Володимира Ходаковського повернеться до рингу у Києві в бою з мексиканцем Франциско Меркадо (8-3, 3 КО).

Вечір боксу від Spartabox Faniian Promotions буде першим боксерським івентом у столичному "Палаці спорту" з квітня 2019 року, а на кону головного бою буде пояс чемпіона світу за версією World Boxing Federation.

Арам, охарактеризуй, будь ласка, Франциско Меркадо: які його сильні сторони і яким ти його боксером побачив по відео, які ви з тренером вивчали?

Можу сказати так: він типовий мексиканець. Меркадо – міцний хлопець, як і всі його співвітчизники. Ми з тренером багато чого про нього вивчили, але нехай воно залишиться зі мною. Я продемонструю свою знання про нього в рингу.

Він – четвертий мексиканець в твоїй кар’єрі. Ти вже знаєш чого очікувати від боксерів з цієї країни? Вони всі схожі за стилем чи різні?

Так, в мене великий досвід з представниками цієї країни, це правда. За три бої з ними я зрозумів, що вони ніколи не зупиняються, постійно йдуть вперед, що вони дуже міцні боксери. В принципі, вони всі схожі за стилем.

На кону поєдинку буде пояс чемпіона світу WBF. Це четвертий титул для тебе, за який ти будеш боксувати після WBC Youth Silver, WBO Oriental та IBO International. Що для тебе значить завоювати цей пояс?

Для мене багато значить бій за пояс WBF. Я хочу його завоювати і я його завоюю. Цей титул дозволить мені просуватись кар’єрною стежкою. Коли я здобуду пояс WBF, попереду будуть бої за чемпіона світу.

Ти вперше з липня 2021 року відбоксуєш в Україні. Скучив за підтримкою рідних вболівальників?

Так, й справді я давно не боксував вдома. Я, звичайно, дуже засумував за нашим рингом, за нашими вболівальниками, вже дуже хочеться знову відчути ці емоції. Дуже круто, що в такий важкий період в історії нашої країни, ми завдяки нашим військовим маємо змогу організувати благодійний вечір боксу та подарувати вболівальникам позитивні емоції.

Багато знайомих і друзів просили дістати квитки на твій бій?(посміхаюсь, - заув. ред.)

Так, є таке (посміхається, - заув. ред.). Багато хто просив квитки або питав, де їх можна купити. Я намагаюсь допомогти з цим питанням за можливості. В мене дуже багато друзів і знайомих, я просто фізично не можу всім допомогти.

Цей вечір буде благодійним. Наскільки важливо зараз проводити такі вечори і допомагати військовим?

Наразі дуже важливо проводити подібні заходи адже всі ми об’єднані однією метою – перемогою над ворогом, і тому маємо максимально допомагати Силам оборони. Головна мета цього вечору боксу – це благодійність, нам потрібно зібрати кошти на відновлення СДЮСШОР №2 у Миколаєві, де в свій час тренувався Сергій Деревянченко. Частина коштів також буде направлена нашим військовим.

Я пишаюсь тим, що мій бій очолить вечір боксу, проведення якого ставить на меті зібрати 5 000 000 гривень на благодійність.

Арам, яка твоя головна мотивація зараз в кар’єрі?

Моя мотивація не змінюється протягом всіх років, що я боксую – я прагну стати чемпіоном світу. Я хочу зробити це для себе, для своїх рідних та близьких, а також для України. Я хочу підійняти прапор нашої держави після завоювання титулу і в черговий раз нагадати світу, що Україна – сильна, вона бореться і невдовзі переможе!

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