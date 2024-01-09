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Гірн: Джошуа може багато чого втратити у бою з Нганну

Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Нганну
Сьогодні 22:23 172 0
Гірн: Джошуа може багато чого втратити у бою з Нганну
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) очікує важкий бій проти Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"До Ф’юрі Нганну не був тим бійцем, з яким ми б хотіли поєдинок.

Усі дивляться мої попередні відео, де я кажу, що Нганну не зможе виграти титул чемпіона Англії до бою з Ф'юрі. Я відчуваю, що він заслужив цей шанс - або, як мінімум, шанс продовжувати битись на цьому рівні. Мені подобається цей поєдинок. Як я казав раніше, ЕйДжей нокаутує його. Але це буде небезпечний бій.

Я знаю, що цей хлопець - величезна брила, яка до того ж має гарний удар, і, я думаю, що Френсіс зовсім не має страху, що робить його небезпечним. Але я відчуваю, що ЕйДжей в хорошій формі, і я очікую, що він нокаутує Нганну.

Актуально: Нганну: Я нокаутую Джошуа

Але ви не можете казати, що він є несерйозним суперником. Я чув, як Карл Фроч та інші казали: "О, це просто для грошей".

Ні, це небезпечний бій. Насправді ЕйДжей може багато чого втратити. Після бою з Валліном він у чудовій позиції, щоб йти і битись за титул чемпіона світу за версією IBF, що, як ми сподіваємось, станеться після бою з Нганну.

Але, схоже на те, що цей поєдинок є дуже небезпечним. Якщо ти програєш Френсісу Нганну - статистика Нганну зараз 0-1, чи не так? Якщо ти програєш Френсісу Нганну - це буде мати поганий вигляд. Тому, Джошуа зробить усе можливо, щоб цього уникнути.

Обидва бійці сприймають цей поєдинок дуже серйозно. На їхню думку, це найважчий бій у їхній кар’єрі. Френсіс Нганну - дуже небезпечна людина, і вони безсумнівно будуть тренуватись всією душею, щоб перемогти", - сказав Гірн.

10-раундовий бій Джошуа - Нганну має відбутися 8 березня в Саудівській Аравії.

Раніше Нганну розпочав підготовку до бою з Джошуа.

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