Джошуа та Нганну проведуть бій у 2024 році

Про поєдинок повідомило серйозне джерело

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) проведе бій із зіркою MMA Френсісом Нганну (17-3 і ММА), 0-1 у боксі).

Про це повідомляє журналіст Аріель Хельвані.

Хельвані цю інформацію повідомив голова головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Турки Аль-Аш-Шейх. Дата бою підтвердять у січні на пресконференції у Лондоні. Поєдинок заплановано на 9 березня в Ер-Ріяді. Він триватиме десять раундів.

Нганну у своєму єдиному боксерському поєдинку програв Тайсону Ф'юрі. Джошуа в останньому бою достроково переміг Отто Валліна.