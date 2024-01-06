Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 447
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Сьогодні 11:39 23377 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 09:46 9290
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:43 9257 2
Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді
Сьогодні 09:02 1205
Верона зіграє з Інтером: розклад матчів Серії А на 6 січня
Сьогодні 08:40 177
Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Вулвергемптоном, Тоттенгем здолав Бернлі: результати матчів Кубка Англії
Вчора 23:59 502
Збірна США переграла Швецію у фіналі чемпіонату світу U-20
Вчора 23:08 616
Беллінгем визнаний найдорожчим футболістом світу за версією CIES
Вчора 22:03 422
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
Вчора 19:14 798
Прямі трансляції

Джошуа та Нганну проведуть бій у 2024 році

Про поєдинок повідомило серйозне джерело
Сьогодні 10:55 225 0
Джошуа та Нганну проведуть бій у 2024 році
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - xsport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) проведе бій із зіркою MMA Френсісом Нганну (17-3 і ММА), 0-1 у боксі). 

Про це повідомляє журналіст Аріель Хельвані.

Хельвані цю інформацію повідомив голова головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Турки Аль-Аш-Шейх. Дата бою підтвердять у січні на пресконференції у Лондоні. Поєдинок заплановано на 9 березня в Ер-Ріяді. Він триватиме десять раундів. 

Нганну у своєму єдиному боксерському поєдинку програв Тайсону Ф'юрі. Джошуа в останньому бою достроково переміг Отто Валліна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19794
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам 23377 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9290
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 21050
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9257 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26899 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313289
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17460 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32907
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85009
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150034
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4545