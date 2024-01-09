Нганну: Я нокаутую Джошуа

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну впевнений у своїй перемозі у бою проти ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боєць.

"Ніхто й досі не знає, на що я здатний. Це був мій перший бій у боксі (проти Ф’юрі - прим.). Як і всі, я просто вдосконалююсь, і розрив у покращенні для такого новачка, як я, величезний. Я тільки новачок, я удосконалююсь.

Я думаю, що, швидше за все, я нокаутую Ентоні Джошуа. Я думаю, що його легше перемогти, ніж Ф’юрі. Я маю на увазі, не те щоб він не був сильним бійцем. Він дуже сильний боєць, але його легше збити з ніг, ніж Тайсона, і йому важче підвестися, ніж Ф’юрі", - сказав Нганну.