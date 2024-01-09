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Нганну: Я нокаутую Джошуа

Френсіс Нганну прокоментував майбутній бій проти ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Сьогодні 17:25 213 0
Нганну: Я нокаутую Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну впевнений у своїй перемозі у бою проти ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боєць.

"Ніхто й досі не знає, на що я здатний. Це був мій перший бій у боксі (проти Ф’юрі - прим.). Як і всі, я просто вдосконалююсь, і розрив у покращенні для такого новачка, як я, величезний. Я тільки новачок, я удосконалююсь.

Я думаю, що, швидше за все, я нокаутую Ентоні Джошуа. Я думаю, що його легше перемогти, ніж Ф’юрі. Я маю на увазі, не те щоб він не був сильним бійцем. Він дуже сильний боєць, але його легше збити з ніг, ніж Тайсона, і йому важче підвестися, ніж Ф’юрі", - сказав Нганну.

10-раундовий бій Джошуа - Нганну має відбутися 8 березня в Саудівській Аравії.

Раніше Нганну розпочав підготовку до бою з Джошуа.

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