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Опетая проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Ф’юрі

Вечір боксу відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.
Сьогодні 23:25 209 0
Опетая проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Ф’юрі

Джерело - BoxingKingdom.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая (24-0, 19 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика (21-0, 14 КО) і Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxing Kingdom.

Ім’я суперника Опетаї наразі невідомо.

23 грудня на вечорі боксу в Саудівській Аравії Джей нокаутував Елліса Зорро у 1-му раунді.

Бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії. У поєдинку визначиться перший абсолютний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні у XXI столітті і перший абсолют хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Раніше стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі.

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