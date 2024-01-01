Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть провести другий поєдинок, якщо покажуть феноменальний виступ у першому бою.

Про це заявив президент Top Rank Тодд Дюбеф.

"Я не великий фанат реваншів. Це позбавляє призу перший бій. Положення про матч-реванш - це новий аспект, який став популярний в останні півтора десятиліття, але ми повинні визнати, що зараз у контракти вносять пункт про матчі-реванші і це стає нормою.

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На нас чекає особливий момент у лютому, коли визначиться абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі. Ми зараз говоримо про двох найкращих важковаговиків у світі, які, сподіваюся, покажуть нам неймовірний бій. Якщо це так, то тоді, звичайно, вони заслужать на матч-реванш. Будемо сподіватися, що вони влаштують таке протистояння, що всі захочуть побачити їхній реванш", - сказав Дюбеф.