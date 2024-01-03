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Рурк оголосив про збір 1 млн доларів для допомоги Україні

Вчора 23:19 283 0
Рурк оголосив про збір 1 млн доларів для допомоги Україні

Джерело - Чемпіон.

Американський актор та колишній боксер Мікі Рурк анонсував збір 1 млн доларів для допомоги херсонцям.

Про це він повідомив у інстаграмі.

"Просто хочу побажати щасливого Нового року усім в Україні. Бажаю вам усього найкращого у світі у цьому новому році. Знаю, що ви проходите через багато дуже важких речей. Мій асистент, який працює зі мною протягом десяти років - Діма, він з України. І я його дуже люблю. Він має 12 членів родини в Україні. Діма з Миколаєва. Він є співзасновником організації під назвою One World Aid Alliance.

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Моє повідомлення для всіх, для всіх людей в Україні. І воно не має нічого спільного з усією цією політичною фігнею. Все, що ми намагаємося робити - допомагати людям, які переживають дуже важкі часи, відбудовувати або будувати свої будинки, щоб вони мали безпечне місце для перебування зі своїми сім’ями та захисту дітей та літніх людей. Будь ласка, допоможіть мені зі збором пожертв для допомоги всім людям в маленькому місті Херсон.

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Намагаємося зібрати 1 млн доларів та допомогти всім людям, які перебувають в скрутному становищі та справжньому стражданні. Хочемо робити все можливе. Дізнаємося про те, що відбувається кожен день. Наші серця та молитви звернені до всіх вас. Таким чином можемо зібрати 1 млн доларів, щоб допомогти всім людям через цю неприбуткову організацію, яка називається One World Aid Alliance. Бажаю благословення всім вам в Україні", - сказав Рурк.

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Допис, поширений MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

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