Світоліна допомогла зібрати близько 50 тис доларів для ЗСУ

Більшу частину суми вдалося виручити за ракетку Еліни, яку продали з аукціону

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна допомогла зібрати близько 50 тисяч доларів для ЗСУ, ставши гостею шоу "Пожежа".

Під час шоу було влаштовано спеціальний збір, за підсумками якого вдалося отримати близько 50 тисяч доларів. Зокрема, за 31 000 євро на аукціоні було продано ракетку української тенісистки.

Всі виручені кошти будуть спрямовані на потреби добровольчого підрозділу “Хартія”, який підтримує Світоліна. Нагадаємо, раніше Еліна разом з поетом Сергієм Жаданом зустрілися з бійцями цієї бригади Нацгвардії України та передала їм розвідувальні дрони.

Раніше пляшку вина Стаховського продали на аукціоні за 120 тис гривень.