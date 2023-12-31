Колишній чемпіон світу з росії звинуватив Кличка у жорстокості на рингу

Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні Султан Ібрагімов вважає, що легендарний українець Володимир Кличко спеціально завдавав ударів по руці під час їхнього бою.

Про це заявив сам Ібрагімов.

"Наскільки мені заважали удари Кличка по руці? Під час підготовки до бою я мав велику проблему з лівою рукою. Це вони знали, але не знали, яка рука. Я зрозумів це, коли він почав бити. Мені казали, що вони все одно мають якийсь агент. Як ти не намагаєшся все закрити, не виходить, бо наші теж їздили до нього на спаринги, дивитися на підготовку. Чоловік був, туди в зал заходив, дивився там, що і як. Вони приходили, казали, як підготовка іде.

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Після кожного спарингу я йшов до лікаря, мені робили різні процедури. Мені казали: може перенести? А куди перенести? Потім також буде така проблема. Вони знали про проблеми з рукою через цих людей. У рингу я зрозумів, що він б'є по руці. Як суддя правильно сказав, це не заборонено це бокс", - сказав Ібрагімов.