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Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту

Сьогодні 15:12 6136 0
Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Очолює список Джордж Формена, який позбувся титулу чемпіона IBF в 46 років та 170 днів.

В рейтингу найстарших чемпіонів хевівейту в 135-річній історії професійного боксу другу  сходинку посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чинного чемпіона світу WBC. На момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року) українцю було 42 роки 150 днів . На третій сходинці – Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів.

Леннокс Льюїс, як і Віталій Кличко, пішов з боксу у ранзі чинного чемпіона WBC у 38 років 157 днів (українець перевершив досягнення британця на 4 роки). В активі Леннокса шосте місце і перевага на 22 дні ще над однією легендою боксу Евандером Холіфілдом (лишився чемпіонського титулу WBA в 38 років 135 днів). Евандер в рейтингу сьомий. Восьмий – південноамериканець Коррі Сандерс (38 років 25 днів), якому Віталій Кличко не дозволив піднятися вище, нокаутував Коррі 24 квітня 2004 року у бою, на кону якого стояв чемпіонський титул WBC. Дев’яте місце у Ларрі Холмса (37 років 122 дні), десяте – у Мухаммеда Алі  (37 років 274 дні).

Максим Розенко, Чемпіон

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