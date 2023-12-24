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Нганну хоче провести бій із Джошуа

Френсісу сподобався виступ Ентоні
Вчора 23:10 173 0
Нганну хоче провести бій із Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC камерунець Френсіс Нганну (17-3 у ММА, 0-1 у боксі) не проти провести бій з ексчемпіоном світу у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Нганну.

"Відмінний виступ сьогодні ввечері, Ей Джей... Нганну - Джошуа", - заявив Нганну.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа переміг шведа Отто Валліна (26-2, 14 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн назвав наступного суперника Джошуа.

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