Френсісу сподобався виступ Ентоні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC камерунець Френсіс Нганну (17-3 у ММА, 0-1 у боксі) не проти провести бій з ексчемпіоном світу у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Нганну.

"Відмінний виступ сьогодні ввечері, Ей Джей... Нганну - Джошуа", - заявив Нганну.

Great performance tonight AJ .. #NgannouJoshua 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) December 24, 2023

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа переміг шведа Отто Валліна (26-2, 14 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн назвав наступного суперника Джошуа.