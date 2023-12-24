Гірн: Хргович битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу

Джерело - Independent.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) провів ідеальний виступ у бою з Отто Валліним (26-2, 14 КО).
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
"Він повернувся. Ентоні знищує людей у спарингах. Це був ідеальний виступ. Він прикінчив Валліна. 2024-й буде величезним роком для Джошуа. Було складне рішення між чемпіонською лінією та поєдинком з Вайлдером. Підписали угоду з Деонтеєм, він програв, це нормально. Можливо, це благословення.
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Ентоні - чемпіонський боксер, він хоче втретє володіти титулом. Валлін був номером у рейтингу. Хргович битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу. Дуже радий бачити, як Ентоні усміхається і так добре виступає. З таким налаштуванням Джошуа - небезпечний. Він повернувся", - сказав Гірн.
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