Гірн: Хргович битиметься з Джошуа за пояс чемпіона світу

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) провів ідеальний виступ у бою з Отто Валліним (26-2, 14 КО).

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Він повернувся. Ентоні знищує людей у спарингах. Це був ідеальний виступ. Він прикінчив Валліна. 2024-й буде величезним роком для Джошуа. Було складне рішення між чемпіонською лінією та поєдинком з Вайлдером. Підписали угоду з Деонтеєм, він програв, це нормально. Можливо, це благословення.