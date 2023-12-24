Джошуа - про бій з Вайлдером: Я впевнений, що кожен хоче побачити це

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) зможе повернутися після поразки від Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Про це заявив Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО), який переміг Отто Валліна (26-2, 14 KO).

"Деонтей... Після всього, що він сказав про мене, я міг би розірвати його прямо зараз. Але я буду вище цього і скажу, що сподіваюся, що він повернеться. Подивіться на Дюбуа цього вечора. Він повернувся, і Вайлдер може зробити все. Просто не здавайся, і ти зможеш все.