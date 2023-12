Джошуа - про бій з Вайлдером: Я впевнений, що кожен хоче побачити це

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) зможе повернутися після поразки від Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Про це заявив Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО), який переміг Отто Валліна (26-2, 14 KO).

"I'm sure everyone wants to see that fight right?" - @anthonyjoshua is not ruling out a fight with Deontay Wilder down the road 👀#DayofReckoning pic.twitter.com/MsvUQnfVOk