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Вайлдер: З нетерпінням чекаю, щоб нокаутувати Паркера

Сьогодні 12:44 193 0
Вайлдер: З нетерпінням чекаю, щоб нокаутувати Паркера
Фото: Getty Images
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) готовий до бою проти Джозефа Паркера (33-3, 23 KO).

Про це він розповів порталу Vegas Insider.

"Якщо Джозеф Паркер вийде і буде гратися з вогнем, він буде грати в небезпечну гру, коли зіштовхнеться зі мною через мою силу. Тому що своїм ударом я пробиваю вас наскрізь, а не тільки влучаю по вам. Було б цікаво побачити його план на бій, але коли він відчує мою силу в перший раз, його план зміниться. Я з нетерпінням чекаю, щоб нокаутувати його.

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Ми мали битися багато років тому, але він бігав від мене . Паркер багато разів заявляв, що він нова людина і новий боєць. Коли ми зустрілися один на один, він виглядав дуже впевнено. Він справді повірив у свої слова, і, коли я відчув його енергію, це дозволило мені повернутися додому, щоб тренуватися ще наполегливіше, тому що знаю, з ким матиму справу.

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Це те, що один боєць хоче від іншого бійця - щоб вони вийшли і виступили якнайкраще. Оскільки я вийду, щоб віддати всього себе, ви дивитеся на людину, яка готова померти на рингу в будь-який момент. Я довів це багато разів, і це не зміниться до кінця моєї кар'єри", - сказав Вайлдер.

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