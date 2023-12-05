Вайлдер принизив Руїса за відмову від поєдинку

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) уникав бою проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми попереджали його про це. Ми постійно це казали. Його батько був тим, хто постійно говорив, що Енді хоче битися, але коли настав час, ми почули лише купу виправдань. Вони переоцінили себе. Ми їм сказали: "З таким менталітетом ви залишитеся на полиці".

Вони думають, що якщо перемогли Джошуа й завоювали титули, то повинні отримувати величезні гроші, але вони утримували пояси всього шість місяців. Отже, ви не можете дотримуватися такої позиції й тримати себе в заручниках.

Так, Руїс був чемпіоном, але дуже короткий термін. Що ти можеш з цим зробити? У тебе не було захисту титулу. Це все має велике значення", – сказав Вайлдер.