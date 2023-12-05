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Вайлдер принизив Руїса за відмову від поєдинку

Деонтей Вайлдер прокоментував рішення Світової боксерської ради (WBC) виключити ексчемпіона в надважкій вазі Енді Руїса з рейтингу організації.
Сьогодні 12:38 168 0
Вайлдер принизив Руїса за відмову від поєдинку
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) уникав бою проти  Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми попереджали його про це. Ми постійно це казали. Його батько був тим, хто постійно говорив, що Енді хоче битися, але коли настав час, ми почули лише купу виправдань. Вони переоцінили себе. Ми їм сказали: "З таким менталітетом ви залишитеся на полиці".

Вони думають, що якщо перемогли Джошуа й завоювали титули, то повинні отримувати величезні гроші, але вони утримували пояси всього шість місяців. Отже, ви не можете дотримуватися такої позиції й тримати себе в заручниках.

Так, Руїс був чемпіоном, але дуже короткий термін. Що ти можеш з цим зробити? У тебе не було захисту титулу. Це все має велике значення", – сказав Вайлдер.

Раніше WBC виключила Руїса з рейтингу боксерів суперважкої ваги.

Нагадаємо, Руїс провів останній бій у вересні минулого року, перемігши Луїса Ортіса одностайним рішенням суддів.

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