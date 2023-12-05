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Вайлдер назвав свого наступного суперника після бою з Паркером

Американець хоче провести поєдинок із колишнім чемпіоном
Сьогодні 18:56 217 0
Вайлдер назвав свого наступного суперника після бою з Паркером
Фото Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - The Last Stand Podcast.

Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче побитися з Ентоні Джошуа після поєдинку з Джозефом Паркером.

Про це заявив сам Вайлдер.

"Наш бій із Джошуа планується. Ви можете його отримати, яким би не був результат наших поєдинків. Звичайно ж, наші перемоги зроблять цей бій цікавішим, він виглядатиме краще на папері.

Я думаю, що він переможе. Я однозначно здобуду перемогу, і ми нарешті отримаємо цей бій раз і назавжди. Такі плани, і все рухається в бік їхньої реалізації. Я з нетерпінням чекаю, коли зроблю те, що повинен зробити 23 грудня. Зараз я насамперед зосереджений на цьому. Спочатку я повинен пройти Джозефа Паркера, а потім ми поговоримо про майбутні плани", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що 23 грудня в Ер-Ріяді Вайлдер проведе бій із Паркером, а Джошуа - з Отто Валліном.

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