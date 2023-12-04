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Хейні: На сьогодні бій з Ломаченком - найскладніший

Хейні розповів про бій з Ломаченком
Сьогодні 09:23 325 0
Хейні: На сьогодні бій з Ломаченком - найскладніший
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) вважає бій з Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) - найскладнішим у своїй кар'єрі.

Про це він розповів порталу Off The Cuff.

"Люди люблять ненавидіти мене. Не знаю, чому так. Але все так, як є. Приймаю це, бо що можу зробити? Я - це я. Було б неправильно, якби вони робили й щось інше. Якби вони проявили до мене забагато любові, я б спитав: "Що сталося з ними? Вони думають, що я несправжня людина чи щось типу того?"

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Тому маємо те, що маємо. Вони ненавидять великих, а потім поважають їх і аплодують. Тому вони можуть говорити, що хочуть. Знаю, який я боєць, впевнений у собі, продовжую перемагати кожного, кого вони поставлять переді мною, одного за одним.

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З Ломаченком був важкий бій, це точно. На сьогодні це найскладніший поєдинок у кар’єрі. Він був конкурентним, саме це й збиває людей, бентежить їх. Кажуть, конкурентні бої в боксі - це пограбування. Близькі поєдинки сприймають як пограбування, але це не так. Точно відчуваю, що переміг Ломаченка.

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Забрав багато раундів на початку, коли у Василя було лише 2 великих раунди, які змусили людей думати, що він зробив у ринзі більше, ніж насправді. Але останній раунд – той раунд, який мені був потрібен, я його взяв", - сказав Хейні.

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