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Ломаченко планує одразу битися за титул

Егіс Клімас прокоментував майбутні бої Василя Ломаченка
Сьогодні 19:09 126 0
Ломаченко планує одразу битися за титул
Фото - Getty Images
#Василь Ломаченко, #Егіс Клімас

Джерело - sport.ua.

Ексчемпіону світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) не потрібний підготовчий бій перед поверненням наступного року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Очікуємо, що Лома повернеться наступного року. Після так званої поразки від Хейні він вирішив цього року не повертатись. У нього все нормально, скоро шукатимемо суперника на бій.

Битися просто заради бою Ломаченко не буде, він хоче одразу виходити на титульний поєдинок. Побачимо, що вдасться зробити. Легка вага? Так, він залишається у 135 фунтах", – сказав Клімас.

Раніше Арум анонсував бій Ломаченка проти Шакура.

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