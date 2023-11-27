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Хейні: Хотів би побачити бій Чісори та Нганну

Хейні прокоментував можливий бій Френсіса Нганну
Сьогодні 23:05 167 0
Хейні: Хотів би побачити бій Чісори та Нганну
Фото: Getty Images
#Франсіс Нганну, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) хотів побачити новий бій ексчемпіона UFC Френсіса Нганну в боксі.

Про це він розповів порталу The Schmo.

"Я бачив, що мій друг Ділліан... Не Ділліан, а Дерек Чісора кидав виклик Нганну. Тому я хотів би побачити цей бій. Чи погодився б я побитися з бійцем ММА? Так, мені однозначно було б це цікаво, якби гроші були правильними. Це була б велика подія, величезний поєдинок, бій-кросовер. Але я зосереджений на Реджисі Прогейсі", – сказав Хейні.

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