Хейні: Хотів би побачити бій Чісори та Нганну

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0-0, 15 КО) хотів побачити новий бій ексчемпіона UFC Френсіса Нганну в боксі.

Про це він розповів порталу The Schmo.

"Я бачив, що мій друг Ділліан... Не Ділліан, а Дерек Чісора кидав виклик Нганну. Тому я хотів би побачити цей бій. Чи погодився б я побитися з бійцем ММА? Так, мені однозначно було б це цікаво, якби гроші були правильними. Це була б велика подія, величезний поєдинок, бій-кросовер. Але я зосереджений на Реджисі Прогейсі", – сказав Хейні.