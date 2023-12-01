Красюк: Усик ставитиметься до Ф’юрі з усією серйозністю

Чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не буде недооцінювати володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Дозвольте мені сказати, що бій з Нганну не змінив думки Усика. Він дуже розважлива та мудра людина, яка розуміє, що іноді трапляються жахливі дні, і для Тайсона це був абсолютно поганий день. На це можуть бути різні причини, але це був один із найгірших виступів Ф’юрі, який ми коли-небудь бачили. Але це не означає, що 17 лютого ми побачимо Тайсона, який бився з Френсісом.

Ми всією командою обговорили це питання і вважаємо, що це буде найбільший і найскладніший бій у кар’єрі Ф’юрі. Він знає, як старанно йому доведеться тренуватися і працювати, щоб вийти на ринг з об’єднаним чемпіоном у надважкій вазі і колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

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Тайсон - це та людина, яка недооцінила Нганну і не думала, що він боксер, але Усик – боксер, і він ставитиметься до нього з усією серйозністю, з якою тільки може.

Є різниця в розмірах, вазі, боксерському досвіді, IQ, роботі ніг та аматорському досвіді. Якщо скласти всі фактори в таблицю, 100% відповіді не буде – відповідь буде знайдена протягом 12 раундів, а це боротьба за абсолютного чемпіона у надважкій вазі, і ви не можете гарантувати, хто переможе, але я впевнений у перемозі Олександра, бо знаю, як багато роботи робить Усик на зборах і скільки труднощів він долає.

Я не можу сперечатися з Тайсоном, що переможець залежить від Бога, але Усик став іншим і є колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі та об’єднаним чемпіоном у надважкому дивізіоні, але він такий скромний. Але я знаю, що Тайсон зможе подолати свою зарозумілість і стати учнем у тренувальному таборі, і ми цього хочемо. Ми хочемо, щоб цей бій був жахливим, важким і щоб ми змогли перемогти Тайсона Ф’юрі у його найкращих проявах, тому що цінність перемоги стає дуже високою", - сказав Красюк.