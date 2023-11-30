Красюк: Усик з радістю дасть реванш Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий дати реванш володарю титулу WBC Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Так, ми обговорювали, що в будь-якому випадку, коли у тебе блокбастер, ти маєш подивитись продовження. Ми маємо справу з Тайсоном Ф’юрі, і іноді приходить поганий день, навіть двічі поспіль, і з’являється людина, на яку можна поскаржитися. Але Олександр з радістю дасть йому реванш", - сказав Красюк.