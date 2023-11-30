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Красюк: Усик з радістю дасть реванш Ф’юрі

Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії
Вчора 23:38 241 0
Красюк: Усик з радістю дасть реванш Ф’юрі
Фото: Getty Images

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий дати реванш володарю титулу WBC Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Так, ми обговорювали, що в будь-якому випадку, коли у тебе блокбастер, ти маєш подивитись продовження. Ми маємо справу з Тайсоном Ф’юрі, і іноді приходить поганий день, навіть двічі поспіль, і з’являється людина, на яку можна поскаржитися. Але Олександр з радістю дасть йому реванш", - сказав Красюк.

Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

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