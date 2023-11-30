Красюк: Усик з радістю дасть реванш Ф’юрі

Джерело - Boxing Scene.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) готовий дати реванш володарю титулу WBC Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Так, ми обговорювали, що в будь-якому випадку, коли у тебе блокбастер, ти маєш подивитись продовження. Ми маємо справу з Тайсоном Ф’юрі, і іноді приходить поганий день, навіть двічі поспіль, і з’являється людина, на яку можна поскаржитися. Але Олександр з радістю дасть йому реванш", - сказав Красюк.
Бій відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.
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