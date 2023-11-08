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Усик назвав ідеальну дату бою з Ф’юрі

Олександр Усик прокоментував дату бою проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 18:12 233 0
Усик назвав ідеальну дату бою з Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - reuters.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО)  хоче битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) в лютому 2024 року.

Про це розповів сам український боксер.

"Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий.

Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф’юрі в останньому поєдинку травмувався, був нокдаун, то, ймовірно, його перенесуть на наступний рік.

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Я просто робитиму більше технічної роботи. Технічно нічого не змінюється. У мене просто з’являється трохи більше часу на якісь додаткові завдання і все.

Я взагалі не думаю про Тайсона Ф’юрі. Я думаю про себе, про свою команду, про свою родину. Мені не треба думати про свого супротивника. Мені просто треба бути з ним, битися і все", - сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці.

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